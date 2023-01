Carabao Cup, Newcastle-Leicester: quote e pronostico

Newcastle-Leicester, fai il tuo pronostico

Magpies favoriti

La rivincita si gioca in gara secca, stavolta in casa del Newcastle. Un vantaggio non di poco contro visto che la squadra di Eddie Howe al St. James's Park non ha ancora mai perso in stagione. Da segnalare però la clamorosa eliminazione contro lo Sheffield Wednesday dalla FA Cup, una macchia in una stagione pressoché perfetta per Trippier e compagni.

I bookie ipotizzano un pronto riscatto da parte del Newcastle, favorito a 1.65 per la vittoria al 90'. Il segno 2 del Leicester vale invece 5 volte la posta.

Partita che dovrebbe regalare da due a quattro reti totali: pronostico Multigol 2-4.