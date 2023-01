Vialli, il ricordo di Ferrara: "Fuori dal campo era ancora più forte"

CREMONA - "Abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme da avversari, ci siamo menati abbastanza, da compagni di squadra, in Nazionale e con la Juventus, abbiamo tanti ricordi belli , bellissimi, anche piacevoli". Ciro Ferrara, ex difensore ed allenatore bianconero, compagno di Gianluca Vialli nello storico trionfo a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax nella Champions League 1996, ricorda il fuoriclasse cremonese, recentemente scomparso a soli 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Vialli, il commosso ricordo di Ferrara

"La cosa che contraddistingue Luca è che è stato molto più forte fuori dal campo che dentro. E poi la sua educazione, che è stata forse la cosa che più mi ha sorpreso piacevolmente. Un ragazzo educato, un ragazzo che si metteva sempre a disposizione degli altri, come solo i grandi capitani sanno fare. E quindi, Luca... Grazie per il viaggio che abbiamo fatto insieme", le parole di un commosso Ciro Ferrara in occasione della messa a dedicata a Gianluca Vialli, nella parrocchia Cristo Re di Cremona.