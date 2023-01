Vialli, Adani si commuove: "Stava pensando a come organizzare la terza fase della sua vita"

Un passato da opinionisti televisivi per raccontare il calcio italiano e internazionale, ha permesso a Daniele Adani e Gianluca Vialli di condividere momenti indimenticabili insieme. La scomparsa dell'ex Sampdoria e Juve, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei tanti che hanno avuto l'onore di conoscerlo e i ricordi che emergono di giorno in giorno, come la lettera scritta a Ciro Ferrara, toccano l'anima dei tanti tifosi e appassionati che con Gianluca hanno vissuto attimi che resteranno impressi nella storia del calcio e non solo. Lele Adani, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha voluto onorare con queste parole il suo amico Vialli: "Mi manca tantissimo, mi manca questa cosa qua: ho lavorato 9 anni con lui a Sky. Abbiamo passato dei momenti bellissimi in Tv, insieme nelle interazioni, ma i momenti più belli li ho passati fuori, nel privato".