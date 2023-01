Gutierrez, asta e polemiche per la maglia di Messi: "Sono in vacanza con quei soldi"

Una maglia dell'Argentina indossata da Lionel Messi è un oggetto che solo poche persone al mondo possono vantare di possedere, e che se non viene gestita bene può anche far nascere numerose polemiche. Per informazioni chiedere a Téofilo Gutierrez, giocatore della Colombia che ha organizzato una lotteria di beneficenza mettendo in palio la divisa del n.10 argentino scambiata dopo un match di Copa America. Alla fine dell'estrazione, il numero sorteggiato non corrispondeva a nessuno dei biglietti venduti. Gutierrez ha dunque pensato di aggiornare i suoi followers scrivendo: "Nessuno ha vinto, grazie per l'aiuto" scatenando così le polemiche di chiunque abbia partecipato.