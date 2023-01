Brasile, possibile addio alla maglia verdeoro? L'indiscrezione

Il Brasile potrebbe dire addio alla storica divisa verdeoro. Il nuovo presidente della federazione calcistica brasiliana Ednaldo Rodrigues starebbe pensando di parlare con la Nike per discutere della questione. Il motivo che potrebbe portare all'addio alla storica uniforme è legato agli ultimi episodi avvenuti in Brasilia domenica 8 gennaio, quando la capitale del paese è stata presa d'assalto dai sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro , diversi dei quali indossavano proprio la divisa della Seleçao durante gli atti di violenza e vandalismo presso gli edifici governativi.

Brasile, il comunicato della federazione

La federazione brasiliana ha poi diramato un comunicato per chiarire la questione: "La maglia della nazionale brasiliana è un simbolo della gioia del nostro popolo. È per rallegrare, vibrare e amare il paese. La CBF è un'entità apartitica e democratica. Incoraggiamo a usare la maglia per unire e non per separare i brasiliani".

Brasile, torna la maglia bianca?

Non è da escludere un ritorno alla maglia bianca, utilizzata con regolarità fino al famoso Maracanazo del 1950 e poi sostituita dopo il dramma sportivo di quel Mondiale. Già in occasione della Copa America 2019 - per la partita con la Bolivia - la divisa è stata rispolverata. Novità alle porte?