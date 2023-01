A sei giorni dalla sua scomparsa, è spuntato un ignobile oltraggio contro la memoria di Gianluca Vialli e la sua Sampdoria. È successo a Genova, in una via vicina allo stadio Luigi Ferraris, probabilmente nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Un cartellone pubblicitario di una nota ditte di pompe funebri che annunciava la sua apertura in città è stato vergognosamente imbrattato da qualcuno con la scritta "G.L. Vialli Rip" e il colori della Sampdoria.