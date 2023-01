Ronaldo, venduto il Pallone d'Oro 2013: il motivo e la cifra da capogiro

Nel 2017 Cristiano Ronaldo ha venduto il Pallone d'Oro (vinto nel 2013) al miliardario Idan Offer, uno degli uomini più ricchi di Israele. La storia è stata resa nota solo ora dal Mirror. Il campione portoghese, ormai più di cinque anni fa, ha deciso di vendere una replica del trofeo vinto nel 2013 per beneficenza ed è riuscito a ricavare una cifra pari a 600mila euro, donati poi alla fondazione "Make a Wish" per il supporto dei bambini con gravi malattie. Un bellissimo gesto dell'ex attaccante della Juventus, vincitore per ben cinque volte del Pallone d'Oro e autore spesso di iniziative benefiche.