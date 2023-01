Puskas Awards: Balotelli, Theo Hernandez, uno scorpione e la favola Oleksy

ZURIGO (Svizzera) - Nell'ambito dei 'Fifa The Best 2022', il premio assegnato dal massimo organo calcistico mondiale che vede il tecnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti in lizza tra gli allenatori, viene assegnato anche il 'Puskas Award', un riconoscimento - che porta il nome dello storico fuoriclasse ungherese naturalizzato poi spagnolo - destinato al gol più spettacolare dell'anno solare. A rappresentare il Belpaese ci sono Mario Balotelli e il milanista Theo Hernandez, ma non mancano le sorprese... Di seguito tutti i candidati.