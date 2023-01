Ronaldo, la Juve e il ricordo di un gol speciale: "Un nuovo capitolo della mia vita"

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della sua lunga carriera e lo ha fatto in un'intervista per la piattaforma LiveScore. Durante la chiacchierata a CR7 sono stati posti dei quiz su alcune partite che lo videro protagonista e dove lui, nello specifico, doveva indovinare il marcatore o l'avversario in questione. Durante i quiz è arrivato un cartello che ritrae il risultato finale di 1-0 in favore della Juventus con l'avversario nascosto, un match deciso proprio dall'ex Manchester United. Ronaldo non ha avuto dubbi dichiarando: "Ricordo benissimo quel momento, fu un nuovo capitolo della mia vita. Firmai con la Juventus, campione d'Italia in carica, quando avevo 33 anni dopo aver trascorso 9 anni al Real Madrid - aggiunge - e questa partita fu il mio primo titolo! L'avversario se non sbaglio fu il Milan e segnai di testa a Donnarumma". Risposta corretta, la partita infatti fu Juventus-Milan finale di Supercoppa nella stagione 2018-19 che si giocò a Gedda (Arabia Saudita) presso il King Abdullah Sports City, i bianconeri trionfarono grazie alla rete di testa di CR7 su assist di Pjanic al 61'.