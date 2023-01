Mirabelli, l'ex Milan tra insulti e rissa con un tifoso Padova: la ricostruzione

Dopo il pareggio per 1-1 tra la Juventus Next Gen e il Padova il clima allo stadio Euganeo si sarebbe scaldato e non poco. Il protagonista sarebbe Massimiliano Mirabelli, attualmente direttore sportivo del club veneto. Dopo il fischio finale sugli spalti si sarebbe accesa una forte discussione tra un tifoso e l'ex ds del Milan oltre che ex capo degli osservatori dell'Inter, che avrebbe reagito male agli insulti ricevuti colpendo la persona in questione con un pugno all'altezza della nuca. La scintilla sarebbe scattata quando il tifoso avrebbe urlato al dirigente: "Che squadra di m*** hai fatto?". La situazione si sarebbe poi placata grazie all'intervento di uno steward che avrebbe allontanato il direttore sportivo. In seguito a quanto accaduto, il tifoso coinvolto avrebbe poi dichiarato di voler denunciare quanto accaduto.