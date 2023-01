Supercoppa Milan-Inter: dove sarà trasmessa e chi farà la telecronaca

La 35esima edizione della Supercoppa Italiana con la sfida tra Milan-Inter è in programma mercoledì 18 gennaio alle 20.00 e sarà visibile in esclusiva assoluta su Canale 5. In diretta dallo stadio dell’Università Re Saud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. La partita sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.