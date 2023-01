Pelé, Santos alla prima partita senza O'Rei: omaggio da brividi

SAN PAOLO (Brasile) - Un omaggio da brividi in una notte a suo modo storica: per la prima volta il Santos è tornato in campo dopo la morte del suo simbolo eterno, Pelé. Nella sfida del campionato paulista contro il Mirassol, il club di San Paolo ha voluto omaggiare O'Rei. Prima della partita sono state proiettate sul campo del Vila Belmiro, in un suggestivo gioco di luci, varie immagini della carriera di Pelè, fra le quali la famosa esultanza dopo il gol nella finale di Messico 1970, poi è stato collocato un trono sul cerchio di centrocampo, e alcuni compagni di squadra di O'Rei hanno portato una enorme corona di cartapesta in campo, dirigendosi proprio verso il trono per incoronare quel numero 10 che non sarà mai dimenticato.