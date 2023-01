Vialli, il funerale a Londra. Mancini e Mauro portano la bara

L’ultimo saluto a Gianluca Vialli l’ha dato sua moglie Cathryne White Cooper insieme alle adorate figlie, Olivia e Sofia. Una cerimonia riservatissima in una chiesa di West London. Proprio come aveva chiesto lui, prima di salutare tutti, per sempre. C’era la famiglia di lei arrivata dal Sud Africa. C’era tutta la famiglia di Luca che da Cremona ha raggiunto nuovamente Londra a distanza di giorni dal triste addio. Nessuna bandiera della Sampdoria, del Chelsea e della Juventus. A rappresentare il nostro calcio c’era il presidente federale Gabriele Gravina: il numero uno del calcio per un altro numero uno. Lo hanno detto tutti. Lo hanno ricordato ancora.