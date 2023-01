Dall'Olanda: "Overmars è in condizioni critiche: danni al cuore irreparabili"

Overmars in gravi condizioni: ecco come sta

In molti lo ricorderanno come un mediano instancabile, un vero lottatore, uno che faceva più volte il campo avanti e indietro. Eppure la vita gli ha tirato un brutto scherzo e ad appena 49 anni - ne compirà 50 il prossimo 29 marzo -, poche settimane fa ha dovuto fare i conti con un arresto cardiaco che, fanno sapere dai Paesi Bassi, ha danneggiato irreparabilmente il suo cuore. Da quanto riferito dall'autorevole quotidiano olandese De Telegraaf, il suo cuore riesce a pompare soltanto il 30 per cento della sua capacità totale e ha compromesso il quadro cardiaco.