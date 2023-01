Bundesliga, il Bayern riparte con un pareggio: 1-1 con il Lipsia

LIPSIA (GERMANIA) - Dopo una lunga pausa iniziata con il Mondiale di Qatar, torna in campo con un big match la Bundesliga in occasione del 16° turno: Lipsia-Bayern Monaco. Sfida d'alta classifica che si chiude in parità con Nagelsmann che resta primo a quota 35, al terzo posto la formazione di Rose con 19 punti. Partono bene gli ospiti che colpiscono prima un palo con Gnabry e poi vedono annullarsi dal Var il vantaggio firmato Goretzka. Vantaggio che arriva prima dell'intervallo grazie al bomber Choupo-Moting bravo a battere Blaswich. Nella ripresa i padroni di casa non ci stanno e in apertura rimettono subito tutto in equilibrio con Halstenberg che calciando verso la porta trova una deviazione decisiva. Il match non si schioda dalla parità, anche se nel finale Muller spreca una grande occasione per portare a casa tre punti.