Donare il midollo per segnare un altro gol nel nome di Mihajlovic

Passa, il tempo. Passano i giorni, ma non leniscono il dolore per Sinisa, la malinconia dell’animo, l’amore e la commozione che si riaffacciano ogniqualvolta se ne presenta l’occasione. È anche per questo che si moltiplicano le iniziative nel suo nome, perché Mihajlovic è qui, adesso, sempre. Ha detto Arianna, ritirando il Premio Aldo Biscardi: «La mia forza? È non mollare mai, andare avanti. Questo è il mio messaggio, vorrei trasmetterlo a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito».

Arianna e i suoi figli erano all’Olimpico, giovedì: le lacrime hanno rigato i loro volti, prima di Lazio-Bologna, quando il tributo della gente biancoceleste è stato commovente, da pelle d’oca, degno di Sinisa. La gigantografia che copriva tutta la Curva Nord, mentre gli schermi dello stadio mostravano le immagini dei momenti di gloria laziale in serbo. E ancora: il coro per esaltare le sue punizioni, la scritta “Sinisa padre, marito, uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre”. E quegli applausi che sembravano non volessero finire mai, mentre Arianna, Viktorija, Miroslav, Dusan, Nikolas, Lotito, Di Vaio mostravano la maglia di Mihajlovic, del Bologna e della Lazio.

C’è di più. C’è, importante, solidale, generoso, il progetto concepito nel nome di Sinisa, per conto di Sinisa da Lazio, Bologna e Admo, dove l’acronimo sta per Associazione Donatori Midollo Osseo che aprirà una nuova sede a Roma e sarà intitolata a Mihajlovic. Intanto, sino al 28 gennaio, sulla piattaforma internazionale Match Worn Shirt (che sta per maglia indossata da un giocatore durante una gara ufficiale) è possibile partecipare all’asta delle divise indossate da biancocelesti e rossoblù in Coppa Italia.