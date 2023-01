San Marino, concorso letterario e giornalistico sullo spirito olimpico della Repubblica

SAN MARINO - Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) ha ufficializzato la prima edizione del concorso letterario e giornalistico su “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”, riservato ai residenti del Titano e alle comunità sammarinesi all'estero, con due categorie (senior e junior) e le sezioni narrativa (poesia, romanzo, studio storico-letterario, racconto di pura creazione) e giornalismo (articoli per stampa o testate web, oppure produzione di audio o audiovisivi). Le opere vanno presentate entro il prossimo 30 giugno. La commissione giudicatrice è presieduta da Xavier Jacobelli, con i professori Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni, il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il responsabile della comunicazione del CONS Massimo Boccucci. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente presso la Segreteria di Stato per lo Sport con gli interventi dei Segretari Teodoro Lonfernini al Lavoro e lo Sport e Andrea Belluzzi alla Cultura e Istruzione, presenti i presidenti della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa, e dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, Elia Gorini.