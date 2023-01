Uno, dieci, cento cartellini bianchi: Di Canio docet

Catarina Santos, la direttrice di gara, l’ha sventolato per due volte, fra gli applausi del pubblico che stava assistendo al derby fra Benfica e Sporting Lisbona, valido per la Coppa portoghese femminile e in corso allo stadio Da Luz, uno dei templi del calcio mondiale. Così, il cartellino bianco è entrato nella storia, legandosi a un episodio drammatico, fortunatamente risoltosi nel modo migliore. Catarina ha sospeso il gioco quando uno spettatore è stato colpito da malore e si è accasciato sugli spalti. I medici delle due squadre sono immediatamente intervenuti e hanno salvato la vita all’uomo. Prima di ordinare la ripresa, Catarina ha mostrato il cartellino bianco agli uni e agli altri sanitari, rendendo omaggio al loro provvidenziale gesto e obbedendo alle finalità del rettangolino né giallo né rosso: dai campionati giovanili ai tornei professionistici, premiare pubblicamente ogni gesto di fair play e di condotta eticamente positiva dei giocatori, degli allenatori e di chi ne tutela la salute sul campo. Storicamente, il primo a proporre il terzo tipo di cartellino da affidare agli arbitri è stato Michel Platini, sia pure coniugandolo al progetto di espulsione a tempo, poi rimasto sulla carta, al contrario di quanto avviene in altre discipline, come l’hockey o la pallanuoto, ad esempio. Era il 28 dicembre 2014, a Dubai, l’allora presidente dell’Uefa, intervenendo al Global Soccer Forum, annunciò: «L’Uefa studierà il cartellino bianco. Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi, ma questo ci rende lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro. Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia».