Il Premio Andrea Fortunato in memoria di Mihajlovic: appuntamento al Coni

L'appuntamento è da non perdere e da oggi c'è un motivo in più per non mancare. Durante il tradizionale evento legato al Premio intitolato ad Andrea Fortunato, che si terrà il 13 febbraio presso il Salone d'Onore del Coni a Roma, il riconoscimento sarà assegnato alla memoria di Sinisa Mihajlovic, allenatore di calcio ed ex giocatore che ha lasciato un segno indelebile nello sport. In una scena del fumetto "David tra le nuvole", opera scritta da Antonio Federico strettamente legata al tema del passaporto ematico, tanto caro alla Fondazione Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno), necessario per garantire una maggiore prevenzione agli atleti, proprio Sinisa - scomparso il 16 dicembre 2022 dopo aver coraggiosamente combattuto una lunga battaglia contro la leucemia mieloide acuta - cita la frase: «Fate fare i controlli ai vostri figli, lo sport è Vita». Questa frase ricorda l'importanza di prenderci cura della salute dei nostri figli attraverso lo sport e la prevenzione. La cerimonia sarà l'occasione speciale per ricordare il grande uomo che era Sinisa, un esempio di forza e coraggio nella vita.