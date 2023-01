Superlega: un'altra vittoria al Tribunale di Madrid

La A22, la società promotrice della Superlega, ha vinto il suo appello al Tribunale di Madrid nel procedimento che aveva visto la corte spagnola vietare all'Uefa di sanzionare i club aderenti alla Superlega. Ancora una volta il Tribunale ha stabilito che le sanzioni minacciate per Real Madrid, Barcellona e Juventus non possono essere applicate . Ora la decisione verrà inviata alla Giustizia svizzera perché la ratifichi.

"Il potere di mercato di Uefa e Fifa è così forte che è in grado di intimidire"

Come riportato su Twitter dal giornalista Ben Jacobs, "A22 ha vinto l'appello al tribunale di Madrid, il che significa che i club della Superlega non possono essere puniti dalla UEFA o dalla FIFA. Affermare che, al di fuori dell'ecosistema Uefa e Fifa, si possa creare liberamente una competizione di calcio professionistico indipendente e che possa competere con le loro, libera dalle loro interferenze, rivela la massima ingenuità. Poiché gli imputati (ovvero Uefa e Fifa) hanno un potere di mercato così forte che dalla loro posizione di monopolio sono in grado di intimidire, come hanno fatto attraverso dichiarazioni pubbliche come quelle che hanno motivato questo contenzioso".