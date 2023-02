Dani Alves, dramma in carcere: l'offerta al giudice e il rischio di 12 anni

BARCELLONA (Spagna) - In Spagna continua a tenere banco la triste vicenda legata a Dani Alves, ex calciatore - tra le altre - di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain e, al momento dei fatti, tesserato per i messicani del Pumas, arrestato lo scorso 20 gennaio con l'accusa di aggressione sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni al nightclub Sutton, nella metropoli catalana, la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. Gli avvocati di Alves, tra cui lo stesso legale che ha lavorato per Lionel Messi nel suo caso di frode fiscale, hanno sostenuto che le sole accuse della presunta vittima non erano sufficienti a giustificare la detenzione dell'atleta senza cauzione - presso il carcere Brians 2 di Sant Esteve Sesrovires - e che c'erano incongruenze nella testimonianza della donna. Alves ha inizialmente negato di aver avuto un rapporto sessuale con la donna, ma in seguito - dopo aver cambiato versione quattro volte e con esse il team di legali - ha ammesso, parlando però di rapporto consensuale. Gli avvocati hanno dichiarato nel ricorso che Alves ha inizialmente negato il rapporto sessuale perché voleva proteggere la moglie e i figli. Secondo quanto riferito, l'accusatrice ha rinunciato al diritto di chiedere un risarcimento finanziario all'atleta, nel caso in cui venisse giudicato colpevole. Qualora venisse invece provato l'abuso, secondo la recente legge spagnola, chiamata 'Ley del sí es sí', le pene vanno dai quattro ai dodici anni di reclusione quando l'aggressione consiste in un rapporto carnale, indifferentemente che sia orale, vaginale o anale.