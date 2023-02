Nuovo look Hamsik: da Mertens a El Shaarawy, tutti increduli

Marek Hamsik fa parlare di sè per le grandi qualità che mette in campo, ma tra i suoi "segni particolari" c'è, o meglio c'era, quella cresta che ha portato in giro tra i campi di Serie A, in Europa e in giro per il mondo. Il centrocampista, ora al Trabzonspor, ha infatti deciso di cambiare look passando a un taglio più regolare eliminando quella cresta che ha portato praticamente per 20 anni. Lo slovacco, dopo il suo sbarco in Italia, al Brescia, si è trasferito al Napoli dove ha scritto pagine importanti della storia del club indossandone pure la fascia di capitano. Sotto il Vesuvio ha trascorso ben 12 anni, dal 2007 al 2019 ed è sempre rimasto fedele a se stesso: sorriso smagliante e cresta dritta in testa.