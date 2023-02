Giornata dei calzini spaiati: Gianluigi Buffon e Martina Rosucci scendono in campo

I calciatori Gianluigi Buffon e Martina Rosucci, insieme alla giornalista sportiva Monica Bertini, supportano la causa della Onlus Insuperabili e partecipano in maniera diretta alla Giornata dei Calzini Spaiati del 3 febbraio, indossando un paio di calzini spaiati pensati e realizzati ad hoc per l'occasione. I calzini si completano infatti l'un l'altro con un doppio messaggio: su uno dei due, sono impressi il simbolo dell'accessibilità e la scritta Insuperabili in braille, mentre sul secondo alcune figure che richiamano lo sport, strumento privilegiato per andare oltre i pregiudizi e i limiti, in linea con il payoff della Onlus "Giocando, andiamo oltre".