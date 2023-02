I calciatori più pagati? La Costa d’Avorio supera l’Italia! La classifica

Chi guadagna di più per nazionalità tra i cinque maggiori campionati europei? Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A. La classifica stilata dal portale Off The Pitch esamina tutti i calciatori presenti nei campionati, dividendoli per nazionalità: le sorprese non mancano. A partire dall'Italia: per andare a cercare gli azzurri bisogna scendere fino al 29° posto con una media di 1.591.227 euro per 237 giocatori tesserati di cui 223 giocano in Serie A. Una media sorretta prevalentemente dai giocatori all'estero come il duo del Paris Saint-Germain composto da Verratti e Donnarumma più il neo-acquisto dell'Arsenal Jorginho. Prendendo in considerazione solo le nazionalità dei 5 principali campionati l'Italia sarebbe ultima.