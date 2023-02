Cristiano Ronaldo alza l'avversario di forza da terra: rissa sfiorata VIDEO

Ronaldo ha finalmente trovato la sua prima rete nella nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr. Nel match contro l'Al Fateh, CR7 è riuscito a lasciare il segno su calcio di rigore firmando la rete del pareggio in extremis. Partita difficile fino al 93' per il portoghese che dopo aver fallito una clamorosa occasione nel primo tempo ed essersi visto annullare un gol, ha trovato la rete dagli 11 metri evitando il ko alla squadra di Rudi Garcia. Una gara ricca di tensione per Ronaldo che anche questa volta è stato preso di mira dalle critiche. Il motivo? Una reazione giudicata sconsiderata nei confronti di un avversario.