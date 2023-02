Nel nome di Vialli il calcio chiami Padovano tornato dall'inferno

In realtà, ha sempre detto protestando la sua innocenza,"avevo solo prestato 40 mila euro a un amico d’infanzia, che sarà stato pure un delinquente, ma resta un amico. Mi aveva detto che gli servivano per un debito...". Nell'ottobre 2011 il pubblico ministero chiese per Padovano 24 anni di carcere; in dicembre, il tribunale lo condannò in primo grado alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione, ridotti a 6 anni e 8 mesi in appello. Il 31 gennaio 2023, la Corte d'Appello di Torino l'ha assolto con formula piena dopo quattro processi: il primo grado, l'Appello, la Cassazione che ha cancellato la sentenza di condanna e l'assoluzione definitiva, di nuovo in Appello. Alle spalle, Michele si è lasciato anche 3 mesi di carcere e 8 mesi ai domiciliari, in attesa di giudizio. A Marco Bo, su Tuttosport, ha raccontato dei suoi due "angeli protettori”, gli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini; della gioia indicibile provata quando gli hanno telefonato per dirgli :"Sei stato assolto". Delle lacrime che hanno rigato il suo viso e il viso di Adriana, sua moglie e Denis, suo figlio. Porta il nome di Bergamini, il grande amico ai tempi del Cosenza. Anche per lui, che non c'è più dal maledetto 18 novembre 1989, Michele spera trionfi la verità e, anche per questo, andrà sulla sua tomba, in provincia di Ferrara, dopo essere stato a Padova a rendere omaggio a Sant’Antonio, per sciogliere il voto fatto dieci anni fa insieme con Adriana, sempre accanto a lui, con la forza dell'amore vero, accanita avvocata della sua innocenza.