Donnarumma, che gaffe social: esulta per il Bayern Monaco come De Ligt...

Ai più attenti di certo non sarà sfuggito il post social nel quale Gianluigi Donnarumma esulta per la vittoria del... Bayern Monaco. Sì, proprio così. Sul profilo Twitter del portiere del Psg, infatti, sono apparse alcune immagini e una frase per celebrare il successo dei bavaresi in casa del Wolfsburg (4-2). Il contenuto è stato poi cancellato ed è ricomparso, identico, sul profilo del difensore olandese ex Juventus Matthijs de Ligt. Ma cosa è successo?