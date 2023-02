Superlega, Reichart: “Ecco il nuovo format. Champions? Troppe partite inutili”

"Il formato non prevede membri permanenti, non sarà più una competizione elitaria chiusa, ma aperta e basata sul merito. Sarà gestita dai club e compatibile con i campionati nazionali". È quanto afferma Bernd Reichart, Ceo di 'A22 Sports Management', la società che si occupa dell'organizzazione della Superlega, in un'intervista rilasciata a L'Equipe: "Ci sarà un rigido fair-play finanziario. Oggi troppi pochi club generano profitto, la maggior parte di essi si indebitano e rischiano di scomparire, altri invece rinunciano proprio agli investimenti. Le società non potranno dedicare più del 55% del loro budget agli stipendi e vogliamo anche vietare sponsorizzazioni 'gonfiate'. Non è possibile spendere più di quanto si genera. Il calcio sta perdendo attrattività e potere economico, molte società condividono questa preoccupazione e stanno discutendo con noi per risolvere i problemi".