Terremoto Turchia, l'aiuto di Demiral: "All'asta la maglia Juventus di Ronaldo"

ISTANBUL (Turchia) - Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria sta mobilitando tutto il mondo tra soccorsi, rifornimenti e anche aiuti economici, l'ex difensore della Juventus Merih Demiral è tra gli sportivi più attivi per aiutare il suo paese. Il giocatore dell'Atalanta ha comunicato su twitter che la maglia della Juventus numero 7 di Cristiano Ronaldo, con tanto di autografo, è all'asta e tutto il ricavato sarà destinato alle zone terremotate: "Ho appena parlato con Cristiano. Ha detto di essere molto triste per quello che è successo in Turchia. Mettiamo all'asta la maglia autografata di Ronaldo nella mia collezione" ha scritto il giocatore turco.