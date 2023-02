Dani Alves cambia ancora versione: "Avrebbe ammesso il rapporto sessuale"

Dani Alves cambia nuovamente versione. Il calciatore ex Barcellona e Juventus , tra le altre, lo scorso 20 gennaio è stato arrestato dopo che una ragazza di 23 anni lo aveva denunciato per molestie sessuali avvenute nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Inizialmente il brasiliano aveva addirittura negato di conoscere la donna per non ammettere di aver tradito la compagna, la modella Joana Sanz, poi ha cambiato versione dicendo di averla incontrata, successivamente di averla solo palpeggiata. Ora, però, secondo quanto rivelato da Carlos Quílez al programma di Antena 3 "Y Ahora Sonsoles", Dani Alves avrebbe ammesso che ci sarebbe stato un rapporto sessuale completo.

Ecco quanti anni di reclusione rischia Dani Alves

Un dettaglio non coinciderebbe ancora tra le versioni dei protagonisti: mentre il calciatore dice che la donna era consenziente, la 23enne sostiene che il rapporto sessuale sarebbe stato forzato e violento. Secondo la dichiarazione della vittima, che il gip considera "energica e insistente", il giocatore l'ha costretta a entrare in un bagno situato in una stanza privata della discoteca Sutton di Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre e qui l'avrebbe violentata fino a costringerla ad avere un rapporto sessuale. Intanto la moglie di Dani Alves nei giorni scorsi è andata a trovarlo in carcere ma la posizione dell'ex Juve si aggrava ogni giorno di più: la pena per questo tipo di condotta va dai 4 ai 12 anni di reclusione.