Evra multato per insulti omofobi al Psg nel 2019

Patrice Evra, ex calciatore della Juventus, è stato condannato dal tribunale di polizia di Parigi a pagare una multa di mille per euro per insulti omofobi contro il Psg. Dopo il successo del Manchester United, sua ex squadra, in Champions League contro la formazione parigina, il francese aveva detto: "Parigi, siete froci, siete froci...Qui, sono gli uomini che parlano". Evra, inoltre, dovrà pagare anche 1.500 euro di danni alle due associazioni costituitesi parte civile, Mousse e Stop Homophobie (che hanno sporto denuncia per "ingiuria pubblica verso un grupppo di persone a causa del loro orientamento sessuale") ed altri 1.000 euro a ciascuna di esse per le spese legali.