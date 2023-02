Shock in Austria, l’ex nazionale Kahraman ucciso per le strade di Vienna

VIENNA (AUSTRIA) - Una notizia shock giunge dall'Austria: l'ex nazionale Volkan Kahraman è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo una lite con un amico. I due si trovavano all'interno del Café La Strada in Etrichstrasse, nel sobborgo di Simmering, quando hanno avuto un diverbio. Usciti dal locale, Orhan, un imprenditore 46enne legato al mondo dello sport, ha estratto la pistola freddando l'amico ed ex calciatore per poi rivolgere l'arma verso se stesso e suicidarsi. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi non c'è stato nulla da fare, i due uomini sono morti sul colpo. Le immagini dei loro corpi distesi per strada, in mezzo a una pozza di sangue, hanno sconvolto l'intero Paese. Il movente non è ancora chiaro ma, stando alle indiscrezioni dei media austriaci, la gelosia sarebbe stata alla base dell'omicidio.

Chi era Volkan Kahraman, la carriera e le sfide contro le italiane

Nato il 10 ottobre 1979 a Vienna, negli anni '90 Volkan Kahraman veniva indicato come uno dei talenti austriaci più promettenti. Cresciuto nelle giovanili dell'Austria Vienna, si trasferì in Olanda per vestire la maglia del Feyenoord a soli 17 anni. Passato all'altra squadra cittadina, l'Excelsior, con cui giocò per tre anni nel massimo campionato olandese, nel 2002 viene convocato in Nazionale dove scende in campo in tre occasioni. Nonostante le fulgide premesse, però, la sua carriera non riuscì mai a decollare e probabilmente toccò il punto più alto nel 2003, quando con la maglia dell'Austria Salisburgo sfidò in Coppa Uefa l'Udinese al primo turno. Non convocato per la sfida in casa persa per 1-0, Kahraman fu protagonista del 2-1 del Friuli giocando per gli interi 90'. Ribaltato il risultato, al secondo turno si ritrovò di fronte un'altra formazione italiana, il Parma di Cesare Prandelli. Stesso copione, non convocato per l'andata e 60' al ritorno. Ma stavolta contro la corazzata giallobù nulla da fare: 4-0 al primo round e addirittura 5-0 al Tardini. Ritiratosi nel 2010, Kahraman è rimasto comunque legato alla sua città natale iniziando anche una carriera politica nel 2017, quando si è presentato alle elezioni parlamentari come candidato per il partito popolare austriaco ÖVP.