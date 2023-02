Sanremo, Amadeus profeta scudetto. Juve, Milan e Napoli: tocca la maglia e...

Juventus, Milan, Napoli: Amadeus profeta scudetto

Ad Amadeus, tifoso dell'Inter, nella seconda serata dell'evento è stata infatti regalata una maglia del Napoli dal piccolo attore Mario Di Leva (in occasione della presentazione della fiction "Resta con me"). Il dono ricevuto dal conduttore del programma fa ben sperare i partenopei, poichè la stessa dinamica era avvenuta nel 2020 con la Juventus e nel 2022 con il Milan: nel primo caso Amadeus indossò la maglia dei bianconeri quando vennero ospitati Ronaldo e Georgina, e la stagione si concluse con il trionfo in campionato della squadra allora allenata da Sarri. Nella scorsa edizione invece Sangiovanni mise al collo del presentatore una sciarpa rossonera oltre ad aver indossato la divisa del club donatagli da Ibrahimovic e in quel caso a vincere lo scudetto fu proprio la rosa di Pioli.