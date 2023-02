Fifa The Best, da Ancelotti alla favola Oleksy: tutti i finalisti

La Fifa ha svelato i nomi dei finalisti per i Best FIFA Football Awards , il grande evento in programma il 27 febbraio a Parigi che decreterà il miglior giocatore dell’anno passato ma non solo. I premi che verranno assegnati riguarderanno anche il miglior allenatore, il miglior portiere e il miglior gol dell’anno con il premio Puskas . Per quanto riguarda il trofeo "Best FIFA Men's Player" i tre giocatori rimasti in gara sono Lionel Messi (Psg), Karim Benzema (Real Madrid) e di Kylian Mbappé (Psg). I portieri candidati alla vittoria finale del premio come miglior portiere del 2022 sono invece Bonou , Courtois e il Dibu Martinez .

Fifa The Best, gli allenatori finalisti

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per il premio come 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real Madrid, campione in Champions League e qualificatosi per la finale del Mondiale per Club per raggiungere l’ennesimo trofeo, è nella terna del best coach in compagnia dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola e Lionel Scaloni, il ct dell'Argentina campione del mondo in finale contro la Francia.