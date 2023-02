Con queste storie diagonali il calcio si ama ancora di più

Il Bhutan è una delle nazioni più povere, ma è conosciuta come “Il paese della felicità”: qui più che il Pil (Prodotto interno lordo) è importante il Fil (Felicità interna lorda) e già questo sarebbe sufficiente motivo per ambientarci una storia. Al calcio i bhutanesi preferiscono il tiro con l’arco, il digor (una specie di getto del peso), il khuru (forma rudimentale di freccette) e il soksom (sottospecie di lancio del giavellotto). Quanto a Montserrat, è l’unica capitale al mondo disabitata: le funzioni politiche e amministrative sono state affidate a Little Bay, la cui costruzione è iniziata nel 2012 e non è ancora terminata. L’isola caraibica è famosa perché venne scelta come buen retiro da George Martin, produttore dei Beatles, che fece costruire un enorme studio di registrazione dove incisero dischi Paul McCartney e i Pink Floyd, i Dire Straits e i Police, i Rolling Stones e i Duran Duran, i Black Sabbath e i Pooh (sì, i Pooh). Della partita non parliamo, ma sono sufficienti queste annotazioni per evidenziare l’originalità dell’evento e quindi della scelta dei tre autori. Chi ama andare più indietro nel tempo troverà diverse soddisfazioni, la cui più singolare è forse la narrazione della partita tra l’Austria e il Perù all’Olimpiade di Berlino del 1936, quella di Jesse Owens. È un quarto di finale, con in teoria gli austriaci favoriti. L’Anschluss arriverà soltanto due anni più tardi, ma Hitler era pur sempre nato a Braunau am Inn, in quella parte di Austria che confina con la Germania. Insomma, nessuno era disposto a tollerare scherzetti. E sul 2-0 per l’Austria nessuno poteva neppure immaginare cosa stava per accadere. Ovvero, l’uno-due con cui i peruviani agguantarono il pareggio che conduceva ai tempi supplementari, le tre reti segnate dai sudamericani e puntualmente annullate dall’arbitro, alla fine costretto a convalidarne altre due perché a tutto c’è un limite. Il verdetto del campo non poteva essere accettato ed ecco la nuova strategia: un migliaio di persone invase il terreno di gioco, costringendo il direttore di gara a interrompere la partita prima della fine. Colpa dei tifosi peruviani, si fece subito sapere. Ma come? Mille tifosi peruviani? La tesi era decisamente poco credibile. Il giorno dopo, nella sede del Comitato olimpico si doveva discutere il reclamo presentato dall’Austria. La delegazione sudamericana stava per uscire ancora fiduciosa dall’albergo, ma iniziò a insospettirsi quando scoprì che proprio lì davanti era stata organizzata un’adunata nazista. La polizia fece rientrare tutti in hotel e così la questione venne discussa in contumacia. Il verdetto era scontato: si rigioca. In questo caso, spoileriamo ma ne vale la pena. Che fosse per paura o per orgoglio, il Perù decise che no, non era accettabile una situazione del genere. E decise di non giocare. Quando atterrarono a Lima, dirigenti e atleti trovarono migliaia di tifosi, le più alte cariche governative, addirittura la banda dell’esercito. Come se avessero vinto la medaglia d’oro. Bellissimo. Altrettanto bello è il fatto che l’Austria perse la finale ai supplementari contro l’Italia. È l’unico trionfo olimpico della nostra Nazionale e ci piace pensare che un po’ sia stato dedicato ai poveri peruviani.