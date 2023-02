Zaccheroni stabile ma rimane ancora in rianimazione

MILANO - È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, Alberto Zaccheroni, dopo essere caduto nel tardo pomeriggio di venerdì all’interno della sua abitazione di Cesenatico, battendo violentemente la testa. Subito soccorso dal 118, chiamato dai familiari accorsi per aiutarlo, è stato subito trasferito presso il nosocomio del capoluogo romagnolo. Fin dai primi esami svolti il quadro della situazione è sembrato serio, ma Zaccheroni, informano dall’ospedale, è rimasto vigile e cosciente. La prognosi, tuttavia, resta riservata, alla luce del forte trauma cranico riportato nell’impatto successivo alla caduta. Non è ancora chiaro poi se l’ex tecnico del Milan (squadra con la quale ha vinto uno scudetto) sia caduto a seguito di un malore accusato precedentemente. Zaccheroni, tra le altre, ha allenato anche Venezia, Bologna, Lazio, Inter, Torino e Juventus, oltre al Giappone che ha condotto alla conquista della Coppa d’Asia nel 2011. Per lui ieri ha speso parole di vicinanza Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, una delle tante squadre guidate da Zac in carriera. «Sono molto dispiaciuto per l’accaduto - sono state le parole dell’attuale allenatore dei friulani -. Zaccheroni lo conosco, è una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui a Udine ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino, così come tutta la famiglia Udinese gli è vicino, e gli faccio un grande in bocca al lupo per la guarigione».