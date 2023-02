Mazarese, il gol gioiello di Giardina nella storia del calcio italiano: ecco perché

Rigori parati da giocatori di movimento e gol più veloci. Il fine settimana del calcio italiano ha regalato alcuni episodi particolari entrati di diritto nella storia italiana e non solo. Se l'episodio di Parlati del Monterosi non è il primo , il gol di Giardina della Mazarese difficilmente potrà essere replicato. E' suo infatti il gol più veloce del calcio italiano dalla A alle categorie dilettantistiche, L'episodio è successo in una partita dell 'Eccellenza siciliana .

Giardina più veloce di Leao: gol record

Tutto pronto per il fischio d'inizio della partita tra Mazarese e Nissa. Il pallone è al centro del campo e la squadra di casa è pronta a dare il via alla contesa. Pronti, via. L'arbitro fischia e Giardina non esita, rincorsa e tiro verso la porta. Portiere leggeremente fuori e sfera alle sue spalle: 3 secondi e 81 decimi per registrare la rete più veloce in Italia.

Sì avete letto bene in Italia. Battuto anche il precedente record di Rafael Leao, quando nel dicembre del 2020 realizzò la rete del vantaggio contro il Sassuolo dopo appena 6 secondi. Una rete quella di Giardina destinata a restare nella storia del calcio italiano e per molto tempo.