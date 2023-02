Jankto e il coming out gay, parla l'ex fidanzata e madre di suo figlio

L'ex fidanzata di Jakub Jankto, Markéta Ottomanská, ha commentato la notizia del coming out del giocatore dello Sparta Praga nonché padre del loro figlio David. Malgrado i problemi tra i due emersi negli anni scorsi, Markéta contestava lo scarso mantenimento economico nei confronti del primogenito, la Ottomanská ha reso omaggio a Jankto per il suo gesto dichiarando al portale ceco iDNES: "Preferirei esserne esclusa, per il bene di nostro figlio, che dovrà crescere con questa situazione. È solo la storia di Jakub, la sua confessione. Sono orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente. È il primo calciatore ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura che la gente li metta alla gogna". Dai tifosi, ai colleghi fino ai club tutti hanno espresso solidarietà verso il giocatore dello Sparta Praga, un sostegno che l'ex compagna ha commentato: "Sono certamente ancora molti quelli che gli scrivono messaggi privati ??e lo minacciano. Terribile che in questi giorni succeda ancora una cosa del genere. Strane persone interessate alla vita degli altri. Solo il tempo dirà come la prenderanno i tifosi, speriamo che vada bene".