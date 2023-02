Jankto, la notizia è che non c’è notizia: è normalità

Fuori tempo e fuori luogo. Stonato e imbarazzante. Chi ancora si sorprende in questo tempo fluido in cui i giovani e giovanissimi, il futuro già presente, fanno spallucce. Perché essere omosessuale non è una notizia. Eppure per qualcuno lo è ancora. Eppure nello sport - che è terreno di conquista sociale, civile, evoluzione umana - persiste il concetto di “diversità”, pregiudizio già vinto dalla nostra quotidianità. Un malcostume così radicato che gli atleti sentono di doversi nascondere. E ogniqualvolta uno si manifesta è un terremoto. È successo quando Jason Collins per primo fece coming out nella Nba: era il 2013. O quando nel 2021 toccò a Carl Nassib, primo giocatore Nfl in attività a esporsi. In precedenza si erano “sacrificati” all’altrui meschinità soltanto ex atleti. Ci si sorprese quando il mediano di mischia del Leinster Nick McCarthy lo annunciò al mondo dopo averlo detto a staff e compagni poco più di 6 mesi fa. E ora Jankto fa cadere il muro nel calcio, 32 anni dopo che il coraggio di Justin Fashanu provocò un tale scandalo da farlo precipitare nella depressione portandolo al suicidio. Bene allora fa la Juventus a celebrare con naturalezza e gioia alla vigilia di San Valentino l’amore nato in squadra tra Linda Sembrant e Lisa Boattin. Siamo tutti normali nella nostra originalità. Lo sappiamo, anche se forse servirà un annuncio al giorno per un po’ di questo tempo fluido.