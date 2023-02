Razzismo verso arbitro di colore: partita sospesa

TORINO - Gara interrotta in anticipo per insulti razzisti all'arbitro di colore. L'episodio è avvenuto perché il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore, come riportato oggi su La Tribuna di Treviso. Il tutto è avvenuto a Loria (Treviso), nel corso dell'incontro Bessica-Fossalunga di Seconda categoria, terminata all'87' sul risultato di 1-1 per decisione dell'arbitro, Mamady Cissé, della sezione di Treviso.