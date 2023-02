Follia in Turchia: rissa tra calciatori russi e ucraini in hotel

TORINO - Brutto episodio avvenuto la scorsa notte in un hotel di Antalya, in Turchia, dove è scoppiata una rissa tra calciatori della squadra russa del Shinnik e di quella ucraina del Minai. Come riferito dal canale russo Rbk, i due club si trovano nella stessa struttura alberghiera per svolgere un periodo di preparazione e, come confermato all'agenzia Ria Novosti dal management dell'albergo, il Royal Seginus, russi e ucraini sarebbero arrivati a contatto con grandi momenti di tensione. In un primo momento il personale dell'hotel era riuscito a calmare gli animi, ma successivamente, non si sa come, un gruppo di calciatori ucraini si è trovato in ascensore con un giocatore della squadra russa e lo ha picchiato.