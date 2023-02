Ibrahimovic, lacrime in diretta per il giornalista malato di leucemia: "Ti voglio bene"

Zlatan Ibrahimovic in campo è sempre stato uno duro, ma di fronte a certi episodi è impossibile trattenere il dolore. L'attaccante del Milan è da moltissimo tempo amico di Thijs Slegers, giornalista olandese ed ex addetto stampa del PSV Eindhoven che ha tragicamente annunciato pochi giorni fa che la leucemia acuta che gli è stata diagnosticata alla fine del 2020 purtroppo non potrà essere curata. Il 46enne ha fatto partire una campagna per sensibilizzare il tema della donazione di cellule staminali e sangue grazie all'aiuto dei suoi canali social, venendo affiancato dal PSV (tramite dei cartelloni esposti allo stadio) e da ESPN. L'emittente ha lanciato uno show in diretta dal nome 'Blood Relatives'.