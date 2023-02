Terremoto Turchia, Atsu ancora tra i dispersi: “Trovate solo le sue scarpe”

A nove giorni dal tragico terremoto che ha colpito Turchia e Siria, ancora nessuna notizia certa su Christian Atsu, 31enne nazionale ghanese, ex Chelsea e Newcastle e oggi in forza all'Hatayaspor. Il calciatore risulta ancora tra i dispersi e adesso i suoi cari, tramite il procuratore Nana Sechere, chiedono un maggior coinvolgimento nelle ricerche. "Sono passati nove giorni dal terremoto e non abbiamo ancora localizzato Christian", ha spiegato l'agente di Atsu, in Turchia con la famiglia del suo assistito.

Sisma Turchia, Atsu ancora disperso

"Sono passati nove giorni dal terremoto e non abbiamo ancora localizzato Christian. Sono sul luogo del terremoto ad Hatay con la sua famiglia: le scene sono inimmaginabili e i nostri cuori sono spezzati per tutte le persone colpite", inizia così la nota ufficiale inviata dall'agente di Atsu a Sky Sports News: "Durante la mia permanenza qui, siamo stati in grado di localizzare l'esatta posizione di Christian e abbiamo trovato due paia delle sue scarpe. Ieri abbiamo ricevuto la conferma che le immagini termiche mostravano segni di vita di cinque persone, tuttavia mi è stato detto che l'unica conferma avviene attraverso vista, olfatto e rumori e purtroppo non siamo stati in grado di localizzare Christian. Questa è una situazione difficile e siamo estremamente grati a tutte le squadre di soccorso, turche e straniere, ai civili locali e ai volontari per gli sforzi che fanno. Tuttavia, abbiamo urgentemente bisogno di più risorse sul campo, incluso un traduttore. Le cose si stanno muovendo lentamente e, di conseguenza, molti soccorsi vengono ritardati e si perdono vite a causa della mancanza di risorse disponibili per i lavoratori. È un peccato che il club non sia sul campo con noi nella ricerca di Christian. La loro posizione e influenza, accompagnata dalle conoscenze locali, sarebbe estremamente utile. Invitiamo il presidente del club e il sindaco a fornire risorse aggiuntive per accelerare i soccorsi".