Graffi, offese e minacce all'arbitro: allenatore squalificato per due anni

Squalificato 2 anni per aver graffiato il volto all'arbitro in un campionato di calcio giovanile a Firenze. Questa la severa sanzione inflitta dal giudice sportivo all'allenatore Massimo Bartoli della società cittadina Sancat. Deve stare fuori per due anni, fino al 15 febbraio 2025. Il fatto è avvenuto al termine della partita Sancat-Molinense valida per il campionato giovanile Under 16 Allievi 'B' e conclusa col punteggio di 5-2 in favore della squadra ospite.