Arbitro preso a calci e pugni dalle calciatrici: follia in Africa, il video del pestaggio

Momenti di pura follia nel massimo campionato femminile della Repubblica Democratica del Congo: protagoniste le calciatricie del Daring Club Motema Pembe Bikira de Lubumbashi, società congolese femminile con base nella capitale Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica. Attimi di pura vergogna per quanto accaduto sul terreno di gioco con le ragazze della formazione di casa che, trascinate dalla follia collettiva e anche dall'intero staff tecnico che era seduto in panchina, hanno messo in scena uno spettacolo che ha ben poco a che fare con il mondo del calcio.

Arbitro preso a calci e pugni dalle calciatrici: follia in Africa

Al triplice fischio, nello Stadio Kibassa Maliba, è scoppiata una vera e propria caccia all'uomo, con sei calciatrici del DCMP che hanno rincorso per tutto il campo il direttore di gara, finendo per raggiungerlo e massacrarlo di botte. Il tutto è stato immmortalato dagli smartphone in tribuna che hanno ripreso le immagini di una violenza inaudita, mentre sulle tribune nessuno è apparso scosso più di tanto da quanto stava avvenendo in campo, anzi, qualcuno ha iniziato a ridere divertito.