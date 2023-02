Sintini studia da Guardiola: il curioso episodio nella sede del Manchester City

Giacomo “Jack” Sintini, classe 1979. Stando agli almanacchi è un ex campione di pallavolo (un Mondiale per club, due Challenge Cup, due tricolori, un trionfo agli Europei del 2005...). Pure “nella vita” però, beh, ha dimostrato di sapere bene come si sta in campo diventando un esempio e una fonte di ispirazione per molti. Molti che si sono trovati anche loro alle prese con una malattia - di quelle che fanno venire i brividi anche solo a nominarle - epperò hanno potuto pensare al fatto che “se ce l’ha fatta Jack, allora magari anch’io…”. Sì perché Giacomo Jack Sintini parte dei trofei di cui sopra li ha vinti dopo un lungo stop (2011 e 2012) in cui l’avversario da battere è stato un tumore al sistema linfatico. La voglia di tornare sotto rete era parecchia, evidentemente… E non è un caso che anche Gianluca Vialli abbia voluto dedicare a Jack un capito del suo libo “Goals”. Una volta terminata l’esperienza nell’ambito sportivo (2015), Sintini ha deciso di affrontare una nuova sfida professionale: sta crescendo come manager di una multinazionale e a quanto pare ha deciso di continuare a far leva su tutti quegli insegnamenti e valori aggiunti nati nel mondo dello sport e che possono far segnare dei gran punti anche fuori campo. Meglio ancora se quegli insegnamenti arrivano dal gotha, dello sport. E da qui partiamo.





Giacomo Sintini, i social non mentono... Ci dice che ci faceva a Manchester con Guardiola?

«Ero lì per imparare, studiare. Sono convinto del fatto che farsi “contaminare” da idee differenti ci aiuti a crescere. Ho avuto la fortuna di apprendere da grandissimi allenatori nel volley, avevo la curiosità di vedere come lavora un personaggio come Guardiola».



Com’è andata?

«La visita al City, durata quattro giorni, è andata oltre le aspettative. Mi ha stupito constatare che nonostante una organizzazione incredibile e le molte prssioni esterne, c’è un clima familiare, accogliente».



Con gli occhi dell’ex campione e con quelli del manager: cosa l’ha colpita di Guardiola?

«Ha un’incredibile attenzione per le persone, è persona-centrico: cura le relazioni, la comunicazione. Ha strutturato uno staff che lo segue in questo stile. Infatti ho visto una grandissima competenza distribuita: lui delega molto e questo, appunto, gli permette di essere attento alle individualità che deve gestire, ai giocatori. Guardiola è molto empatico, allo stesso tempo energico quando spiega i suoi schemi e la sua visione. Ti trasmette tanto, ti guarda sempre negli occhi, ti ascolta. Sa leggere le persone nel modo giusto».



Cosa l’ha colpita di più?

«Un episodio. Guardiola e il suo staff mi hanno accompagnato nel centro, nella sede: la sala in cui mangiano, gli uffici... Ero rimasto molto colpito dall’ambiente e dagli arredi, dunque mi sono permesso di dirlo a Guardiola. Lui mi ha risposto così: “Grazie, è vero, ma ricordati Jack che un bel mobile in una bella stanza può fare solo un bel mobile in una bella stanza. Invece le tue energie le devi dedicare a selezionare le persone giuste, a far crescere i giocatori, a farli sentire coinvolti. Io la sapevo già questa cosa. Ma è il modo in cui me l’ha detto che mi ha colpito, il fatto che insistesse così tanto su questo concetto anche una persona di quel livello».



A proposito di persone “di livello”. Lei ha avuto modo di conoscere anche Vialli.

«La cosa che mi ha colpito è che ci siamo capiti subito con uno sguardo. È quel modo di guardarsi che c’è tra persone che hanno vissuto quello che ho vissuto io... Si capisce la sofferenza e si capisce quella paura di perdere le persone vicine, ma si capisce anche la voglia di stare attaccati alla vita».



Lei ha scritto un libro, racconta spesso ciò che ha passato. Per molti è d’aiuto e conforto.

«Vedere che qualcuno trova giovamento nelle mie testimonianze mi gratifica. Io sono guarito, ho avuto una seconda possibilità: ho un grazie grande da dire e riesco a dirlo donando il mio tempo e condividendo la mia esperienza. Sento che sto restituendo il bene che ho ricevuto e la mia associazione (Giacomo Sintini Aps) è l’estensione di questo pensiero. Inizialmente avevo fatto donazioni a Perugia, al centro in cui ero stato curato e mi ero sottoposto al trapianto. Ma visto che stavo programmando come ricominciare a giocare, con mia moglie una sera mi sono detto: se tornassi ad essere un giocatore di alto livello, pensa come potrei veicolare questo messaggio e coinvolgere anche altre persone! Così è nata l’associazione. A marzo faremo 11 anni. Siamo una realtà concreta, stiamo donando in parecchi ospedali d’Italia».



Se ripensa alla malattia...

«Paura, sofferenza fisica ed emotiva. Paura negli occhi dei tuoi cari, anche. Una brutta esperienza che però mi ha fatto trovare tante opportunità di crescita. Anche se ovviamente non le valorizzi nel momento in cui ci sei, ma dopo. Ho imparato a conoscere meglio me e le persone intorno a me, ho provato a capire che forse mi dannavo troppo l’anima per cose non importanti. Poi ho scoperto che tutto ciò che affronti fa la tua formazione: ogni esperienza ci insegna qualcosa. Le lezioni di spogliatoio mi sono tornate utili in ospedale: il gioco di squadra è la chiave di ogni successo. A pallavolo devi fare gruppo con i compagni e lo staff, in ospedale con gli infermieri e i medici, a lavoro con i colleghi. Lo sport mi ha dato questo insegnamento e cerco di applicarlo a tutto quello che faccio».



Cos’è l’amore per lo sport?

«Wow! L’amore per lo sport... Io amo lo sport perché dà l’opportunità di mettersi alla prova. Dello sport amo la sua sincerità verso i tuoi sacrifici e la tua fatica. Questo non vuol dire che devi solo vincere, anzi! Molte volte perdi ma sei stato ripagato di alcuni sforzi e sacrifici. Se vinci o no, non dipende dal risultato, dipende dall’aver superato i limiti, dall’aver condiviso un percorso e delle emozioni con qualcuno al tuo fianco, dall’aver affrontato una pressione, superato un infortunio. Vincere vuol dire tornare in campo dopo il cancro. Lo sport è puro in questo: magari le persone intorno a te ti vedono perdere e pensano che tu abbia fallito un obiettivo e invece tu dentro ti senti un vincente perché sai che hai fatto qualcosa che gli altri non possono neanche immaginare».