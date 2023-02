Superlega, clamoroso Kroos: "Non vedo l'ora, sarà spettacolare"

Dopo lo scetticismo iniziale la Superlega, o meglio la nuova Superlega, sembra iniziare a fare breccia in molti sostenitori e appassionati di calcio. I piani iniziali per una nuova competizione europea per competere con la Champions League sono crollati dopo le rivolte dei tifosi in tutta Europa, ma questo non ha fatto cadere il progetto che è stato invece ripensato. Real Madrid, Barcellona e Juventus stanno portando avanti la loro idea e per i tre club capofila arriva un importante "testimonial": Toni Kroos. Intervenuto nel podcast "Einfach mal Luppen", che registra con il fratello Felix, la stella dei Blancos ha dichiarato: "Penso che vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato o sono abbastanza sicuro che anche molti club che si sono voltati saranno molto più aperti a questa storia. Perché sono sicuro che abbia davvero dei grandi vantaggi".

Kroos esalta la Superlega: "C'è entusiasmo"

Secondo l'ex nazionale tedesco, campione del mondo nel 2014, è stato commesso un passo falso in partenza: "Non credo che l'idea fosse proprio buona e, soprattutto, è stata comunicata in modo molto brusco, cioè da un giorno all'altro". Ora però Kroos vede anche una grande opportunità per il calcio: “C'è di nuovo entusiasmo. Semplicemente per le partite che vedremo lì", e sulle critiche ai possibili match sempre uguali (con 15 squadre permanenti e 5 qualificate ogni stagione si rischiano continui duelli tra gli stessi club), il mediano madrileno risponde con un paragone: "Avete visto Federer contro Nadal giocare contro per la cinquantesima volta? Si". Chiama in casua i due giganti del tennis per ribadire che la Superlega è un buon progetto: Toni Kross è il primo sostenitore di spicco.