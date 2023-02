Atsu, Conte e il commovente messaggio per Christian, morto in Turchia

La tragica scomparsa di Christian Atsu ha scosso il mondo del calcio. L'attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor è morto nel terremoto in Turchia , e il suo corpo è stato ritrovato tra le macerie undici giorni dopo quel tremendo 6 febbraio. Il 31enne in carriera aveva indossato, tra le altre, le divise di Chelsea , Newcastle e Porto .

Atsu, le condoglianze di Conte

Dopo l'ufficialità della morte del giocatore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. Tra i tanti che hanno voluto rivolgere un pensiero per Atsu c'è anche Antonio Conte, che tramite il suo profilo Instagram ha scritto: "Ho avuto la possibilità di incontrarti e di lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato via una persona bellissima... riposa in pace Atsu. I miei pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici. In questi terribili giorni sono vicino a voi". Il tecnico ex Juve aveva lavorato con il ghanese nella sua esperienza al Chelsea.