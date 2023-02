Roberto Baggio, Carlo Mazzone e gli auguri speciali: "Come un figlio"

È un giorno speciale per Roberto Baggio : il Divin Codino compie oggi 56 anni. Sui social in tantissimi tra tifosi e società di calcio hanno voluto omaggiare l'ex attaccante. Dalla Nazionale italiana fino ai suoi club (Bologna, Fiorentina, Juventus, Milan e Vicenza), è stato un susseguirsi di ricordi per il campione di Caldogno. Non poteva mancare, ovviamente, una figura importantissima nella carriera di Roberto Baggio.

Gli auguri speciali di Mazzone a Roberto Baggio

Si tratta di Carlo Mazzone, tecnico che lo ha allenato dal 2000 al 2003 al Brescia. L'ex allenatore non ha mai nascosto di avere un legame e un'ammirazione particolare per il Divin Codino, e nel giorno del suo 56° compleanno gli ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram: "Tanti auguri a una persona per me molto importante. Tanti auguri Roberto Baggio, persona fantastica, uomo per bene, professionista esemplare! Come un figlio".