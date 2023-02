Wanda Nara a "Belve" dice tutto: Icardi e la Juve, Belen, Maradona, Keita Balde e...

Belen, Maradona, China Suarez, Keita Balde e Icardi

"Belen non ha fatto niente in Argentina, dove io invece lavoro da quando ero molto piccola. Sono molto più famosa io lì". Inizia con questa frecciatina alla Rodriguez l'intervista di Wanda Nara, che poi aggiunge: "Ho iniziato come tata, ero bravissima e tutte le mamme mi volevano. Penso che qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita avrei avuto successo. Sono una donna libera: chi mi ama mi ama per questo, soprattutto le donne. Chi mi odio mi odia per lo stesso motivo". Notte d'amore con Maradona? "Non sono mai stata con lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa... Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Non sono riuscita mai a parlarne con lui". Con Icardi come va? "È mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca". Il litigio per la China Suarez? "Io non credo a nessuno, non so cosa è successo. In una storia così lunga, un fatto così piccolo non è il punto principale della nostra storia. Mi sono arrabbiata e ho fatto dei post? Sì, ma sono anche abituata. Icardi è bello, giovane, è normale che venga corteggiato. Mi disturba che sia stata una persona che aveva un rapporto anche con me ad averlo fatto". E la questione degli odori che lo avrebbero frenato? "No, non credo sia vero, solo gossip. Se vai con Mauro una doccia te la fai. La borsa che Mauro mi ha regalato per riconquistarmi è il mio secondo amore, me la tengo stretta e ci dormo quasi". Keita Balde? "Non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. Mauro è una persona molto diretta. La moglie di Keita ha scritto "Wacca"? Capisco che le donne preferiscono arrabbiarsi con altre donne invece che con il loro marito. Un giorno magari le spiegherò in privato".